HSRZ: Boiling Springs vs. Dutch Fork Video

BOILING SPRINGS, S.C. (WSPA) -- 7News visited the Boiling Springs High School (BSHS) for this week’s High School Redzone Kickoff.

The Bulldogs will take on the Dutch Fork Silver Foxes.

The game starts at 7:30 p.m. Friday.

Click on images below to watch more clips.

HSRZ: Boiling Springs vs. Dutch Fork

HSRZ: Boiling Springs vs. Dutch Fork

HSRZ: Boiling Springs vs. Dutch Fork

HSRZ: Boiling Springs vs. Dutch Fork

HSRZ: Boiling Springs vs. Dutch Fork

HSRZ: Boiling Springs vs. Dutch Fork

Other football games scheduled Sept. 7:

ABBEVILLE / SCS

BHP / HANNA

BEREA / PENDLETON

CHAPMAN / BLUE RIDGE

DUTCH FORK / B. SPRINGS

UNION CO. / BROOME

CCES / CAROLINA

CHESNEE / WALHALLA

CLINTON / POWDERSVILLE

PALMETTO / CRESCENT

WESTSIDE / DANIEL

DIXIE / WEST-OAK

YORK / DORMAN

WREN / EASLEY

GREENVILLE / MANN

GREER / MAULDIN

HARDING UNIV / GAFFNEY

HILLCREST / LAURENS

LANDRUM / SCA

ST JOES / LIBERTY

T. REST / PICKENS

GREENWOOD CHRIST / WARE SHOALS



OPEN: BLACKSBURG, BYRNES, EASTSIDE, EMERALD, GREENWOOD, NINETY SIX, SOUTHSIDE



NC

E. HENDERSON / CHASE

HENDERSONVILLE / OWEN

N. BUNCOMBE / W. HENDERSON

PISGAH / R-S CENTRAL

BURNS / E. RUTHERFORD

OPEN: POLK CO., N. HENDERSON