SNOW TOTALS: Several inches of snow falls in our area, NWS says

(WSPA) – Counties in our area saw several inches of snow on Saturday.

According to the National Weather Service, over four inches of snow fell in parts of Oconee County, while Northeast Georgia saw up to 8 inches.

SOUTH CAROLINA

ANDERSON COUNTY

2.0″ – 4 miles W SANDY SPRINGS

1.5″ – 5 miles W WILLIAMSTON

GREENVILLE COUNTY

1.0″ – 2 NE MAULDIN

1.0″ – 6 N TRAVELERS REST

1.0″ – 2 SW FIVE FORKS

0.8″ – 4 NNW GREER

OCONEE COUNTY

4.5″ – MOUNTAIN REST

4.0″ – WESTMINSTER

3.8″ – WALHALLA

3.5″ – SENECA

2.2″ – 5 W SIX MILE

PICKENS COUNTY

3.3″ – W LIBERTY

3.0″ – 7 W PICKENS

3.0″ – CENTRAL

2.5″ – EASLEY

2.5″ – 3 NW LIBERTY

GEORGIA



ELBERT COUNTY

2.0″ – 2 SE NUBERG

FRANKLIN COUNTY

4.2″ – 4 NW CARNESVILLE

HABERSHAM COUNTY

6.3″ – 2 NW TURNERVILLE

5.3″ – CLARKESVILLE

5.0″ – MOUNT AIRY

3.0″ – 10 WNW TURNERVILLE

HART COUNTY

2.5″ – BOWERSVILLE

2.0″ – 4 ESE GUMLOG

RABUN COUNTY

8.0″ – 8 SW CLAYTON

5.6″ – SKY VALLEY

5.5″ – 2 NW TIGER

4.0″ – 6 W TIGER

3.8″ – 1 S DILLARD

STEPHENS COUNTY

4.5″ – TOCCOA

4.0″ – 3 S TOCCOA

4.0″ – MARTIN

2.7″ – 3 NW TOCCOA



NORTH CAROLINA

BUNCOMBE COUNTY

0.5″ – ASHEVILLE AIRPORT

0.2″ – LEICESTER

HENDERSON COUNTY

0.8″ – HORSE SHOE

JACKSON COUNTY

2.0″ – 4 WNW CASHIERS

1.0″ – BALSAM

MACON COUNTY

3.5″ – BURNINGTOWN

3.3″ – 3 SW BURNINGTOWN

2.5″ – FRANKLIN

POLK COUNTY

1.2″ – SALUDA

SWAIN COUNTY

1.5″ – BRYSON CITY

TRANSYLVANIA COUNTY

1.5″ – CONNESTEE

1.0″ – 2 NE ROCKY BOTTOM

YANCEY COUNTY

3.5″ – 2 NNE WOLF LAUREL