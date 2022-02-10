Top 10 Greenville public schools

The following list was compiled with data using CarolinaSchoolsHub. The list below is not meant be used as a definitive guide to which area high school would be best for any individual student. For schools that are close to one another in rankings, differences in available data are in most cases very small.
Top 10 High Schools in the Greenville Area
|Rank
|School Name
|City
|School
Type
|Grades
Served
|1
|SC Governor’s School for the Arts and Humanities
|Greenville, SC
|Regular
|10-12
|2
|Riverside High School
|Greer, SC
|Regular
|9-12
|3
|Greer Middle College Charter High School
|Taylors, SC
|Regular
|9-12
|4
|J. L. Mann High Academy
|Greenville, SC
|Regular
|9-12
|5
|D. W. Daniel High School
|Central, SC
|Regular
|9-12
|6
|Greenville Technical Charter High School
|Greenville, SC
|Charter
|9-12
|7
|Eastside High School
|Taylors, SC
|Regular
|9-12
|8
|Wade Hampton High School
|Greenville, SC
|Regular
|9-12
|9
|Greenville Sr High Academy
|Greenville, SC
|Regular
|9-12
|10
|Mauldin High School
|Mauldin, SC
|Regular
|9-12
Top 10 Middle Schools in the Greenville Area
|Rank
|School Name
|City
|School
Type
|Grades
Served
|1
|Sterling School
|Greenville, SC
|Regular
|K-8
|2
|GREEN Charter School
|Greenville, SC
|Charter
|PK-12
|3
|Southwood Academy of the Arts
|Anderson, SC
|Regular
|6-8
|4
|Langston Charter Middle School
|Greenville, SC
|Charter
|6-8
|5
|Riverside Middle School
|Greer, SC
|Regular
|6-8
|6
|Powdersville Middle School
|Greenville, SC
|Regular
|6-8
|7
|Riverside Middle School
|Pendleton, SC
|Regular
|7-8
|8
|R. C. Edwards Middle School
|Central, SC
|Regular
|6-8
|9
|Wren Middle School
|Piedmont, SC
|Regular
|6-8
|10
|Youth Leadership Academy
|Pickens, SC
|Charter
|6-8
Top 10 Elementary Schools in the Greenville Area
|Rank
|School Name
|City
|School
Type
|Grades
Served
|1
|Tigerville Elementary School
|Taylors, SC
|Regular
|PK-5
|2
|Buena Vista Elementary School
|Greer, SC
|Regular
|K-5
|3
|Augusta Circle Elementary School
|Greenville, SC
|Regular
|K-5
|4
|Sterling School
|Greenville, SC
|Regular
|K-8
|5
|Monarch Elementary School
|Simpsonville, SC
|Regular
|PK-5
|6
|Clemson Elementary School
|Clemson, SC
|Regular
|PK-5
|7
|GREEN Charter School
|Greenville, SC
|Charter
|PK-12
|8
|Oakview Elementary School
|Simpsonville, SC
|Regular
|PK-5
|9
|Powdersville Elementary School
|Greenville, SC
|Regular
|3-5
|10
|Stone Academy
|Greenville, SC
|Regular
|K-5