Top 10 Greenville public schools

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Top 10 List

The following list was compiled with data using CarolinaSchoolsHub. The list below is not meant be used as a definitive guide to which area high school would be best for any individual student. For schools that are close to one another in rankings, differences in available data are in most cases very small.

Top 10 High Schools in the Greenville Area

RankSchool NameCitySchool
Type  		Grades
Served
1SC Governor’s School for the Arts and HumanitiesGreenville, SCRegular10-12
2Riverside High SchoolGreer, SCRegular9-12
3Greer Middle College Charter High SchoolTaylors, SCRegular9-12
4J. L. Mann High AcademyGreenville, SCRegular9-12
5D. W. Daniel High SchoolCentral, SCRegular9-12
6Greenville Technical Charter High SchoolGreenville, SCCharter9-12
7Eastside High SchoolTaylors, SCRegular9-12
8Wade Hampton High SchoolGreenville, SCRegular9-12
9Greenville Sr High AcademyGreenville, SCRegular9-12
10Mauldin High SchoolMauldin, SCRegular9-12

Top 10 Middle Schools in the Greenville Area

RankSchool NameCitySchool
Type  		Grades
Served
1Sterling SchoolGreenville, SCRegularK-8
2GREEN Charter SchoolGreenville, SCCharterPK-12
3Southwood Academy of the ArtsAnderson, SCRegular6-8
4Langston Charter Middle SchoolGreenville, SCCharter6-8
5Riverside Middle SchoolGreer, SCRegular6-8
6Powdersville Middle SchoolGreenville, SCRegular6-8
7Riverside Middle SchoolPendleton, SCRegular7-8
8R. C. Edwards Middle SchoolCentral, SCRegular6-8
9Wren Middle SchoolPiedmont, SCRegular6-8
10Youth Leadership AcademyPickens, SCCharter6-8

Top 10 Elementary Schools in the Greenville Area

RankSchool NameCitySchool
Type  		Grades
Served
1Tigerville Elementary SchoolTaylors, SCRegularPK-5
2Buena Vista Elementary SchoolGreer, SCRegularK-5
3Augusta Circle Elementary SchoolGreenville, SCRegularK-5
4Sterling SchoolGreenville, SCRegularK-8
5Monarch Elementary SchoolSimpsonville, SCRegularPK-5
6Clemson Elementary SchoolClemson, SCRegularPK-5
7GREEN Charter SchoolGreenville, SCCharterPK-12
8Oakview Elementary SchoolSimpsonville, SCRegularPK-5
9Powdersville Elementary SchoolGreenville, SCRegular3-5
10Stone AcademyGreenville, SCRegularK-5

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