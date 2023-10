North Roster

No. Position Player Name Ht. Wt. High School Head Coach Athletic Director 2 DB Jadyn Simpkins 5’9 154 Midland Valley Earl Chaptman Justin Medlock 3 DB Zai Offord 5’10 164 Gray Collegiate Adam Holmes Adam Holmes 4 WR Terrence Smith Jr. 5’10 162 South Aiken Chris Hamilton Bob Polewski 5 DB Knai Cook 6’0 193 Byrnes Reggie Shaw Russ Howard 6 WR Rashawn Cunningham 6’1 184 Chapman Harris Cabaniss Greg Wilson 7 RB Shaheem Robbs 5’9 190 Belton-Honea Path Russell Blackston Jody LeCroy 8 QB Coleman Gray 6’2 205 Chapman Harris Cabaniss Greg Wilson 9 LB Camden Durant 6’3 200 McCormick Leroy Collier Paul Pratt 10 WR Emazon Littlejohn 5’11 173 Gaffney Dan Jones Malcolm Long 11 WR Chase Byrd 5’10 173 Greer Will Young Josh Smith 12 QB Malachi Marshall 6’1 161 South Pointe Bobby Collins Carlos Richardson 14 DB Bryson Steele 6’4 180 York Dean Boyd Joey Moore 15 LB Jy’Savion Leake 6’1 180 Hillcrest Bennett Swygert Dale Nelson 17 WR Dion Brown 5’10 132 Lewisville Leon Boulware Kirk Cannon 20 DL Caron Foster 6’2 240 Gaffney Dan Jones Malcolm Long 21 RB Kenmane Brunson 5’7 175 Saluda Stewart Young Jeanette Wilder 22 RB Elijah Coleman 5’9 210 Chester Victor Floyd Ricky Campbell 23 DB Anthony Lyons 6’4 168 Greer Will Young Josh Smith 24 LB Jake Curtis 6’2 210 TL Hanna Jason Tone Tommy Bell 32 DB Devan Crumpton 5’10 144 Spring Valley Nygel Pearson John Combs 36 DB Brannon Teamer 6’1 175 Dorman Jake Morris Jon Stoehr 38 LB JoJo Barrett 5’8 165 Boiling Springs Matt Reel Evan Moxie 50 DL Jaedyn Young 5’11 259 Daniel Jeff Fruster Tommy Plumblee 51 OL Dylan Barbery 6’5 281 Airport Shane Fidler Shane Fidler 52 OL Braydn Kesselring 6’3 264 Midland Valley Earl Chaptman Justin Medlock 54 OL Chase Gregorek 6’4 272 TL Hanna Jason Tone Tommy Bell 56 DL C.J. Dixon 6’0 261 South Pointe Bobby Collins Carlos Richardson 59 LB James Oates 6’4 195 Byrnes Reggie Shaw Russ Howard 60 OL Jake Recker 6’4 260 Indian Land Adam Hastings Vernon Hunter 62 DL Jae Harris 6’0 287 Abbeville James Nickles Maggie Jameson 63 OL A.J. Ross 6’2 276 Greenwood Chris Liner Michael Hudson 64 OL Brandon Pontoon 6’0 299 Wagener-Salley Willie Fox Willie Fox 68 K Jack Stevens 5’11 165 North Augusta Richard Bush Brian Thomas 70 OL J.T. Sowell 6’4 252 Gray Collegiate Adam Holmes Adam Holmes 72 OL Vance Ventry 6’5 273 Northwestern Page Wofford Caleb Gaither 74 OL Steven O’Dell 6’6 288 Broome Lynn Fleming Hal McManus 80 TE Kaden Crawford 6’1 176 Clinton Corey Fountain Louie Alexander 81 WR Josh Williams 6’0 175 Westside Brian Lane Jeremy West 82 DL Jacari Bennett 6’3 223 JL Mann Steve Watson Brian Mahan 84 DL D.T. Thompson 6’1 244 Broome Lynn Fleming Hal McManus 88 WR Mikel McClellan 5’9 165 JL Mann Steve Watson Brian Mahan 92 LB Mikhelyn Bowie 5’10 217 Abbeville James E Nickles Maggie Jameson 98 DL Jayden Wilson-Abrams 6’2 263 Greenville Greg S Porter Steve Scolamiero 99 DL Bruce Knauber 6’2 300 Greenville Greg S Porter Steve Scolamiero

South Roster

No. Position Player Name Ht. Wt. High School Head Coach Athletic Director 2 RB Carmello McDaniel 5’9 175 Hartsville Jeff Calabrese Brad Boob 3 FS Myles Pratt 6’0 175 Richland Northeast Walt Wilson Lionel Kennedy 4 DB Isaiah McClary 6’1 175 Irmo Aaron Brand Paul Calvert 5 WR Jyron Waiters 6’0 190 Wilson Rodney Mooney Derrick McQueen 6 QB McKendrie Douglas 6’3 195 Hartsville Jeff Calabrese Brad Boob 7 QB Drake Braddock 6’1 185 Gilbert Chad Leaphart Chad Leaphart 8 LB Seneca Moore 6’1 215 Crestwood Roosevelt Nelson Terrance Scriven 9 DB Khalil Moody 6’0 165 Crestwood Roosevelt Nelson Terrance Scriven 10 DB Jasaia Young 5’8 175 Carvers Bay Matthew Richard Matthew Richard 11 WR Jaquarius Mayrant 6’0 175 Camden Brian Rimpf Brian Rimpf 12 WR Austin Cunningham 6’0 180 White Knoll Nick Pelham Nick Pelham 14 DB K.J. Chisholm 5’11 170 Whale Branch Jerry Hatcher Kaysee Sullivan 15 DB Jayden Whaley 6’2 195 James Island Jamar McKoy Jeremy Holland 17 WR Derrick Salley 6’4 200 Ashley Ridge Jeff Tate Randell Tucker 20 OLB Jeremiah Curry 5’11 210 Bluffton Hayden Gregory Todd Stewart 21 FS Anthony Williams 6’1 170 Bamberg – Ehrhardt Corey Crosby Robert Williams 22 ILB Jamie Downing 5’10 205 Bamberg – Ehrhardt Corey Crosby Robert Williams 23 OLB Myles Brown 6’4 195 Ridge View Derek Howard Brian Rosefield 24 RB Jaden Allen-Hendrix 6’2 225 Irmo Aaron Brand Paul Calvert 32 RB Trey Thompson 5’11 215 Andrew Jackson Jeremy Smith Jimbo Barton 36 RB Lavon White 5’11 190 Andrews Scott Durham Scott Durham 38 OLB Kartrell Townsend 6’1 175 Latta Brandon Iseman Robbie Brown 50 ILB Christian Sexton 5’11 190 Lexington Dustin Curtis Dustin Curtis 51 ILB Franklin Emerson 6’0 220 West Florence Jody Jenrette Greg Johnson 52 ILB Kayden Gaddist 5’11 230 Summerville Ian Rafferty Chase Legree 53 OL Jayden Benjamin 6’4 315 Dillon Kelvin Roller Zach Hayes 54 OL Carter Rimpf 6’3 280 Camden Brian Rimpf Brian Rimpf 56 DL Terrance Wells 6’2 230 Dutch Fork Tommy Knotts Tommy Knotts 58 OL Phil McLean 6’4 295 Carolina Forest Marc Morris Ina Thompson 59 DL Ka’von Chisolm 6’3 255 Hampton County Rob Hanna Rob Hanna 60 DL Ben Britton 6’3 250 Oceanside Collegiate Chad Wilkes Wylie McCall 63 OL Andrew Tumbleston 6’3 265 Cane Bay Russell Zehr Brian Swiney 64 OL Landon Stradcutter 6’3 280 Stratford Dennie McDaniel Mathis Burnette 67 OL Mark’Quelle Moser 6’5 360 Richland Northeast Walt Wilson Lionel Kennedy 72 DL Drake Bull 6’0 230 Lucy Beckham Jamel Smith Frank Torcasio 76 OL Justin Joe 6’3 290 South Florence Drew Marlowe Cody Slaughter 78 OL Kamden Sox 6’3 285 Brookland-Cayce Rusty Charpia Rusty Charpia 80 WR Zion Dobson 5’9 175 Hampton County Rob Hanna Rob Hanna 82 TE Rodney Lesane 6’1 235 South Florence Drew Marlowe Cody Slaughter 84 TE Dwayne Simmons 6’3 210 Ashley Ridge Jeff Tate Randell Tucker 88 K Sam Crocker 5’11 170 Philip Simmons Eric Bendig Dan Minkin 92 DL William Coker 6’1 230 Cane Bay Russell Zehr Brian Swiney 98 DL Jayden Middleton 5’11 275 Cross Shaun Wright Matthew Bradberry 99 DL Dakota Jordan 6’1 215 Dutch Fork Tommy Knotts Tommy Knotts

GAME NOTES:

*The 2023 game will be the 76th year of the event, with only the 2020 game being cancelled (pandemic)

*North leads the all-time series 41-31-2

*North won last year’s game 22-14

*The longest winning streak in the series is seven games, which North did from 2005-2011. South’s best winning streak is four consecutive games (two occasions)

*The last tie happened in 1981

ABOUT THE COACHES:

*South Head Coach Walt Wilson has been the head coach at Richland Northeast since 2021. He previously served as the head coach at C.A. Johnson. Altogether, he has 32 years of coaching experience across the high school and college ranks..

*North Head Coach Will Young became the head coach at Greer in 2005 after spending two seasons as an assistant with the Yellow Jackets. He also also been a head coach at Travelers Rest and an assistant at both Clemson and Jacksonville State.

ASSISTANT COACHES:

South: Corey Crosby (Bamberg-Ehrhardt); Scott Durham (Andrews); Jody Haltiwanger (Chapin); Dennie McDaniel (Stratford); Matt Richard (Carvers Bay); and Tim Wash (Cane Bay)

North: Chris Arnoult (Mid-Carolina); Willie Fox (Wagener-Salley); Jeff Fruster (Daniel); Justin Garner (Palmetto); Reggie Shaw (Byrnes); and Bruce Dingler (Spring Valley).

SOUTH ROSTER NOTES

*Receiver Zion Dobson (Hampton County) will play slot, running back and return kicks and punts

*Running back Jayden Allen-Hendrix (Irmo) could also see playing time on defense

*Kicker Sam Crocker (Philip Simmons) will likely handle punting duties

*Defensive back Khalil Moody (Crestwood) could also play receiver

*Defensive back Jasaia Young (Carvers Bay) could also play receiver

NORTH ROSTER NOTES

*Defensive back Zai Offord (Gray Collegiate) will also likely see time at receiver

*Defensive linemen Jaedyn Young (Daniel), Jae Harris (Abbeville), Jayden Wilson-Abrams (Greenville) and Bruce Knauber (Greenville) could all be used on short-yardage, goal line sets on offense

*Kicker Jack Stevens (North Augusta) and quarterback Coleman Gray (Chapman) will both work in at punter

*Running back Kenmane Brunson (Saluda) could also see time at linebacker

*Tight end Kaden Crawford (Clinton) will be used both off tackle, at receiver and out of the backfield

*Receiver Terrence Smith (South Aiken) will also be used at quarterback

VERBAL COMMITMENTS (as of Oct. 16)

South

Jyron Waiters, Wilson – East Carolina

Myles Brown, Ridge View – Virginia

Ben Britton, Oceanside Collegiate – Army

North

Zai Offord, Gray Collegiate – South Carolina State

Terrence Smith Jr., South Aiken – UConn

Dion Brown, Lewisville – Clemson (baseball)

Chase Gregorek, TL Hanna – Furman

J.T. Sowell, Gray Collegiate – Appalachian State

Steven O’Dell, Broome – Furman

Jacari Bennett, JL Mann – Buffalo

Jayden Wilson-Abrams, Greenville – Charleston Southern

Bruce Knauber, Greenville – Furman