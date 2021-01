High school basketball highlights and scores from Friday night

Dorman defeated Spartanburg for the second time this season, 73-42. Greenville held off Greenwood, 56-50. Landrum knocked off St. Joseph’s, 53-45. Highlights of these three games and a full list of Friday night scores below.

Friday’s Scores

By The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL

Anderson Christian 97, Richard Winn Academy 32

Bamberg-Ehrhardt 74, Bridges 48

Barnwell 79, Silver Bluff 70

Beaufort 71, Bluffton 63

Bishop England 51, Oceanside Collegiate Academy 48

Blue Ridge 80, Powdersville 46

Broome 49, Chapman 46

Clover 59, Fort Mill 49

Colleton County 61, May River 40

Columbia 59, Batesburg-Leesville 38

D.W. Daniel 60, West Oak 50

Dillon Christian 63, Pee Dee Academy 60

Dorman 73, Spartanburg 42

Dutch Fork 55, White Knoll 33

Eau Claire 50, Newberry 36

Gilbert 47, Swansea 44

Greenville 56, Greenwood 50

Greer Middle College 83, Chesnee 64

Hannah-Pamplico 46, Johnsonville 44

Holly Hill Academy 79, Patrick Henry Academy 50

Landrum 53, St. Joseph 45

North 58, Hunter-Kinard-Tyler 54

Palmetto Christian Academy 73, Robert E. Lee Academy 32

Porter-Gaud 59, First Baptist 50

Southside Christian 59, Dixie 50

Spartanburg Christian 64, Shannon Forest Christian 37

Spartanburg Day 52, Oakbrook Prep 40

Woodmont 54, Hillcrest 48

-GIRLS PREP BASKETBALL

A.C. Flora 38, Irmo 26

Bluffton 49, Beaufort 27

Christ Church Episcopal 44, Ninety Six 15

Clinton 44, Woodruff 37

Crestwood 80, Manning 26

Dorman 71, Spartanburg 42

Dutch Fork 49, White Knoll 46

Gilbert 57, Swansea 15

Greenville 71, Greenwood 34

Greer 52, Eastside 47

Latta 54, Cheraw 12

North Augusta 72, Midland Valley 9

Patrick Henry Academy 68, Holly Hill Academy 45

South Pointe 52, York Comprehensive 23

St. James 36, Socastee 30

Wagener-Salley 57, Ridge Spring-Monetta 48

Westwood 62, Dreher 43

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Fox Creek vs. Brookland-Cayce, ccd.

Strom Thurmond vs. Orangeburg-Wilkinson, ccd.