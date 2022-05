Mann and Dorman each protected their home fields in Monday night 5A upper state playoffs openers in boys soccer.

Here are Monday night’s boys scores:

5A

Mann 4 Spartanburg 0

Dorman 3 Mauldin 0

Riverside 3 Woodmont 0

Hanna 4 Wade Hampton 1

B. Springs 1 Spring Valley 0 (F/PK)

4A

Westside 2 Irmo 1

Greenville 3 Lancaster 0

Indian land 3 Greenwood 0

Dreher 7 T. Rest 2

3A

Pendleton 5 Chester 1

Powdersville 8 Broome 0

Berea 5 Woodruff 0

Mid-Carolina 3 BHP 2

Southside 6 Clinton 2

2A

Batesburg-Leesville 4 Landrum 2

BMC 4 Cheraw 0

Chesnee 3 Woodland 2