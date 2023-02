Dorman won its eighth straight with a dominant 84-55 win over Mauldin in a non-region boys game Tuesday night.

The Cavaliers improve to 21-2 overall.

BOYS PREP BASKETBALL

A.C. Flora 35, Richland Northeast 34

Beaufort Academy 69, Holy Trinity Classical Christian 27

Blue Ridge 49, Carolina High and Academy 32

Brookland-Cayce 60, Dreher 50

Cane Bay 64, Stratford 48

Cathedral Academy 50, Calhoun Academy 43

Christian Academy of Myrtle Beach 70, Northwood Academy 49

Conway 59, Socastee 53

D.W. Daniel 66, Seneca 58

Dorman 84, Mauldin 55

Dutch Fork 67, White Knoll 39

First Baptist 75, Hammond 61

Fort Mill 52, Rock Hill 51

Great Falls 81, McBee 31

Greenville 74, Easley 38

Hartsville 48, North Myrtle Beach 47

Indian Land 65, Northwestern 57

Irmo 53, Ridge View 51

James F. Byrnes 76, Boiling Springs 43

Lake City 56, Camden 39

Lakewood 42, Marlboro County 34

North Augusta 70, W.J. Keenan 62

Northside Christian 69, Thomas Sumter Academy 24

Orangeburg Prep 56, Palmetto Christian Academy 53

Orangeburg-Wilkinson 83, Swansea 20

Patrick Henry Academy 76, John Paul II 53

Powdersville 71, Southside 65

Riverside 80, Laurens 43

Shannon Forest Christian 67, Oakbrook Prep 31

Summerville Faith Christian 66, Jefferson Davis Academy 53

Travelers Rest 68, Chapman 43

Union County 60, Broome 52

Westside 70, Berea 62

Wilson 46, West Florence 41

GIRLS PREP BASKETBALL

Aiken 56, Midland Valley 37

Battery Creek 48, Hanahan 42

Beaufort Academy 33, Holy Trinity Classical Christian 16

Berkeley 28, Wando 26

Bluffton 49, Colleton County 47

Broome 37, Union County 21

Calhoun County 66, North 49

Cambridge Academy 45, Francis Hugh Wardlaw Academy 41

Camden 93, Lake City 16

Cathedral Academy 61, Calhoun Academy 18

Charleston Charter 49, Palmetto Scholars Academy 47

Cheraw 53, Central 36

Dreher 48, Brookland-Cayce 8

Dutch Fork 88, White Knoll 19

Easley 64, Greenville 37

First Baptist 62, Hammond 48

Gaffney 44, Spartanburg 34

Greenwood Christian 48, Spartanburg Christian 11

Greer Middle College 55, Chesnee 40

Hartsville 46, North Myrtle Beach 23

Heathwood Hall 77, Ben Lippen 28

Hilton Head Island 39, May River 22

Hunter-Kinard-Tyler 50, Ridge Spring-Monetta 34

James F. Byrnes 74, Boiling Springs 35

James Island 36, Lucy G. Beckham 33

John Paul II 41, Patrick Henry Academy 36

Legacy 54, Asheville Christian, N.C. 38

Lewisville 42, Governors School 19

Lexington 48, River Bluff 32

Loris 42, West Oak 41

Manning 56, Georgetown 30

Marlboro County 55, Lakewood 42

Mauldin 51, Dorman 38

Military Magnet Academy 82, Cross 34

Ninety Six 47, Mid-Carolina 39

Oceanside Collegiate Academy 49, Lake Marion 30

Orangeburg-Wilkinson 48, Swansea 27

Philip Simmons 59, North Charleston 34

Pickens 54, Greenwood 25

Ridge View 51, Irmo 35

Riverside 88, Laurens 28

Rock Hill 38, Fort Mill 23

Scott’s Branch 54, Hemingway 39

Socastee 43, Conway 25

South Florence 46, Myrtle Beach 15

Southside 57, Powdersville 21

Stratford 53, Cane Bay 40

Summerville 52, R.B. Stall 44

T.L. Hanna 60, J.L. Mann 53

Timberland 58, Bishop England 46

W.J. Keenan 53, North Augusta 49

Wade Hampton (G) 59, Greer 38

Westwood 60, Lugoff-Elgin 20

Wilson 41, West Florence 18

Woodruff 40, Clinton 33

