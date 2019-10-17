‘CAN Talks’ coming to Centre Stage

Your Carolina
Posted: / Updated: 
INDIVIDUALS WITH DISABILITIES FLOURISH WHEN THEY ARE SEEN AS PEOPLE FIRST: PEOPLE WHO HAVE TALENT, PEOPLE WHO ARE EMPLOYABLE, PEOPLE WHO ENJOY LIFE, AND PEOPLE WHO ARE NO DIFFERENT IN THE AREAS THAT MATTER MOST.
"CAN TALKS" IS A SPECIAL EVENT ON OCT 22 WHEN SIX INDIVIDUALS WITH DISABILITIES AND SPECIAL GUEST RYAN NIEMILLER FROM AMERICAS GOT TALENT SHARE THEIR STORY FROM THEIR PERSPECTIVE IN ORDER TO BROADEN YOUR PERSPECTIVE. 
THINK TED TALKS WITH A TWIST.

GVLCanTalks.org

‘CAN Talks’
October 22, 2019
7:00pm – 8:30pm
Centre Stage
501 River Street in Greenville

admission is $15.
Tickets can be purchased at www.GVLCANtalks.org.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

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