This Week in History – Alice in Wonderland

Your Carolina
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IN TODAY’S THIS WEEK IN HISTORY BROUGHT TO YOU BY THE UPCOUNTRY HISTORY MUSEUM.
THIS WEEK MARKS 38 YEARS SINCE THE WALT DISNEY CLASSIC ANIMATED ALICE IN WONDERLAND WAS RELEASED ON VHS.
THE VHS RELEASE IN 1981 CAME 30 YEARS AFTER THE ORIGINAL THEATRICAL RELEASE.
SEE MORE OF WONDERLAND AT THE UPCOUNTRY HISTORY MUSEUM’S “DOWN THE RABBIT HOLE: IMAGINING ALICE’S WONDERLAND” EXHIBITION WHICH CLOSES THIS WEEKEND.

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